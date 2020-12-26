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! müjdeyi verdi: hedefi aşıldı

haberi... , "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:20 Son Güncelleme: 26.12.2020 13:55 ABONE OL
SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: İhracat hedefi aşıldı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, ihracat hedefinin aşıldığını bildirdi. Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız" dedi.

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SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: İhracat hedefi aşıldı
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