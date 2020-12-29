Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/12/2020

29 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Nötr): Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 68mn EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Ziraat Yatırım
Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğuş Holding AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketçe satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından 400mn TL nominal değerli 144 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600mn TL nominal değere kadar artırılabilecektir.
Ziraat Yatırım
Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Ocak - Kasım 2020 dönemi toplam brüt prim üretimi yıllık %23 oranında artarak 7,57milyar TL'ye yükselmiştir. Bir önceki ay (Ocak - Ekim dönemi) yıllık büyüme %24 idi.
Ziraat Yatırım
Enerji: Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücünün kasım sonu itibarıyla 1638 megavata ulaştığını belirterek, 2021'de kurulu güçte %20 artış hedeflediklerini bildirdi. Kaynak: AA
Emek Elektrik (EMKEL): Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ile ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden adı belirtilmeyen bir müşterisi arasında aynı gün iki sözleşme halinde toplam Türk Lirası karşılığı 16,4mn TL+ KDV tutarında mal üretimi ve teslim işi siparişi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılı içinde gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KSK Grup Taahhüt İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında Sakarya ili, Serdivan İlçesinde yapımı devam eden, Sapanca Gölbaşı Konakları projesine ait, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Fiziki Güvenlik Hizmetleri işine dair ticari sözleşme 3,9mn TL + KDV bedel üzerinden dün (28.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 12 Aydır. İşin kapsamı; Elektrik, elektronik güvenlik, mühendislik, ekipman, cihaz, malzeme temini, fiziksel ve elektriksel montajlar ve çalışır durumda devreye alma, yapım işleridir. Bağlı ortaklığımız Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 1,2mn TL avans ödemesi yapılmıştır.
Ziraat Yatırım