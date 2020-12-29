Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/12/2020

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketin ortak kuruluşu olan VDF Servis ve Ticaret AŞ'de yönetsel etkinliğin artırılması ve yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğuş Holding AŞ'nin bu şirkette sahip olduğu iştirak paylarının şirketçe satın alınması ve devir işlemi 28.12.2020 tarihinde imzalanan sözleşme ile tamamlanmıştır.

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