AB, İngiltere ile ticaret anlaşması imzaladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirildi.Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzaladı. Islak imzalı anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onayı henüz alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

MICHEL: ADİL VE DENGELİ BİR ANLAŞMA

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün imzaladığımız anlaşma, Avrupa Birliği'nin benzeri görülmemiş bir birlik sergilediği aylar süren yoğun müzakerelerin sonucudur" dedi. Michel, "Avrupa Birliği'nin temel çıkarlarını tamamen koruyan, vatandaşlar ve şirketler için istikrar ve öngörülebilirlik yaratan adil ve dengeli bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.