Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/12/2020

30 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ford Otosan (FROTO, Nötr): Kocaeli yerleşkesinde yer alan Yeniköy Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir. Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerini etkilemeyecektir.
Ziraat Yatırım
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin %16,6667'sini temsil eden hisselerin Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr) devri amacıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta ve satıcı sıfatıyla Banka arasında 29.12.2020 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış olup hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket'in büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227,57mn TL olan ödenmiş sermayesinin 400mn TL bedelli, 232,43mn TL bedelsiz olmak üzere 860mn TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirket satış prosedürüne göre Ocak-Mart 2021 döneminde fiyat listeleri üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Nötr): Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve şirkete dün tebliğ edilmiştir. İştirakin halka arzına yönelik süreçleri kapsamında takip edilecek diğer adımlar ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.Ziraat Yatırım
Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirketin Karapınar projesi tahmini kaynağını UMREK ve JORC koduna göre 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı. Şirketin Çanakkale-Karapınar projesine ilişkin olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. JORC koduna göre yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv miktarına eklenmesi öngörülmektedir. Sahada rezerv miktarını arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Bankacılık sektörünün Kasım ayı net dönem karı bir önceki aya göre %94,9 oranında artarak 7,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Kurlardaki gerileme ile ticari zarardaki düşüş ve karşılık giderlerindeki azalış karın yükselmesinde ana faktörler olmuşlardır. Faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirleri %11,1 oranında gerileyerek 14,6 milyar TL'ye düşerken, net ücret gelirleri sadece %2,1 oranında artış kaydetmiştir. Düşük temettü geliri ve diğer faaliyet gelirlerindeki düşüş karı baskılasa da, ticareti zararın 1.235mn TL azalarak 902mn TL'ye, karşılıkların da 9,9 milyar TL'den %70,6 oranında azalarak 2,9 milyar TL'ye gerilemesi karın artmasında önemli katalizörler olmuştur. Öte yandan, Ekim ayındaki 4,22 milyar TL ticari zarardan Kasım ayında 3,56 milyar TL ticari kara geçen kamu bankaları bu ay 4,44 milyar TL net kar açıklarken (Ekim ayında 330mn zarar), özel bankaların karı ise aylık bazda %29,8 oranında azalarak 2,86 milyar TL'ye düşmüştür. Kasım ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılının ilk on bir ayındaki net dönem karı yıllık %23,1 oranında artarak 57,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Kasım ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,7 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,1 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankalar, artan mevduat maliyetleri sonrasından ağırlıklı olarak repo piyasasından fonlamasını sağlamıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 230 baz puan artarak %101,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı, yüksek aylık karın etkisiyle 50 baz puan artarak %12,2'ye çıkarken, aktif karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %3,95 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise yatay kalarak %3,92 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı da yine yatay kalarak %19,38 gerçekleşmiştir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KARTN.E, LINK.E paylarında 30/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
İşten Çıkarma Yasağı: Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren olmak üzere iki ay daha uzatıldı.
Ziraat Yatırım
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI arasında Hakkari ilinde yapımı devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı işine ait; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari sözleşme 2,8mn TL + KDV bedel üzerinden dün (29.12.2020) imzalanmıştır. İşin süresi 6 Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 840bin TL avans ödemesi yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
İttifak Holding (ITTFH): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'nin, gayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklığı Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesine dönük her iki şirketin yönetim kurullarınca alınmış karara istinaden, birleşme işlemi tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir.
Ziraat Yatırım