Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/12/2020

Bankacılık: Bankacılık sektörünün Kasım ayı net dönem karı bir önceki aya göre %94,9 oranında artarak 7,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Kurlardaki gerileme ile ticari zarardaki düşüş ve karşılık giderlerindeki azalış karın yükselmesinde ana faktörler olmuşlardır. Faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirleri %11,1 oranında gerileyerek 14,6 milyar TL'ye düşerken, net ücret gelirleri sadece %2,1 oranında artış kaydetmiştir. Düşük temettü geliri ve diğer faaliyet gelirlerindeki düşüş karı baskılasa da, ticareti zararın 1.235mn TL azalarak 902mn TL'ye, karşılıkların da 9,9 milyar TL'den %70,6 oranında azalarak 2,9 milyar TL'ye gerilemesi karın artmasında önemli katalizörler olmuştur. Öte yandan, Ekim ayındaki 4,22 milyar TL ticari zarardan Kasım ayında 3,56 milyar TL ticari kara geçen kamu bankaları bu ay 4,44 milyar TL net kar açıklarken (Ekim ayında 330mn zarar), özel bankaların karı ise aylık bazda %29,8 oranında azalarak 2,86 milyar TL'ye düşmüştür. Kasım ayı ile birlikte, bankacılık sektörünün 2020 yılının ilk on bir ayındaki net dönem karı yıllık %23,1 oranında artarak 57,3 milyar TL'ye yükselmiştir. Bankacılık sektörü 2019 yılında 49 milyar TL net dönem karı kaydetmişti. Kasım ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,7 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,1 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankalar, artan mevduat maliyetleri sonrasından ağırlıklı olarak repo piyasasından fonlamasını sağlamıştır. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat oranı ise 230 baz puan artarak %101,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün özsermeye karlılığı, yüksek aylık karın etkisiyle 50 baz puan artarak %12,2'ye çıkarken, aktif karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %3,95 olmuştur. Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı ise yatay kalarak %3,92 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı da yine yatay kalarak %19,38 gerçekleşmiştir.

