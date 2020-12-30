Fed, reel ekonomi için destek programını 8 gün uzattı

Fed, Trump yönetiminin acil kredi kolaylığını ve birçok başka programı sona erdirmesinin ardından artan başvurular karşısında reel sektörü destek programı olan Main Street Lending Program'ı 8 gün uzattı.

Krediye ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen ve 31 Aralık'ta kapanması gereken program 8 Ocak'a kadar açık kalmaya devam edecek. Fed'in verdiği bilgiye göre programın 8 gün uzatılması Hazine Bakanı Mnuchin tarafından onaylandı. Verilen süre, Fed'in bu program için oluşturduğu portala 14 Aralık ve öncesinde yapılan başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için gerekli zamanı sağlayacak.

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