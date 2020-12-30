Çin Lideri Xi, Merkel ve Macron ile yatırım anlaşmasını görüşecek

Çin DEvlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile, Kapsamlı Yatırım Anlaşması (Comprehensive Agreement on Investment - CAI) konusunda görüşecek.



Pekin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini belirterek "erken bir tarihte" bir anlaşma yapılabileceğini öngördü.



AB ve Çin yaklaşık yedi yıldır anlaşmanın koşullarını üzerinde görüşmeler yürütüyor. Avrupa merkezli çok sayıda kuruluşuna göre, AB firmalarının Çin pazarına daha iyi erişimini sağlayacak anlaşma, bugün ilerleyen saatlerde, ya da yarın sonuçlandırılabilir.

VON DER LEYEN: ÇİN İLİŞKİLERİNİN GÜÇLÜ OLMASINA GEREKSİNİM VAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "geleceğin Covid sonrası dünyasının" Avrupa Birliği (AB) ve Çin ilişkilerinin güçlü olmasına gereksinimi olduğunu vurguladı.



Von der Leyen, Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ancak, bu güçlü ilişki, özellikle ticaret ve yatırım iişkimiz, işbirliği, karşılıklılık ve güveni gerektiriyor. Bu görüşü, @eucopresident (Konsey Başkanı) ile birlikte, Çin Devlet Başkanı Xi ile de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



AB ve Çin yaklaşık yedi yıldır anlaşmanın koşullarını üzerinde görüşmeler yürütüyor. Avrupa merkezli çok sayıda kuruluşuna göre, AB firmalarının Çin pazarına daha iyi erişimini sağlayacak anlaşma, bugün ilerleyen saatlerde, ya da yarın sonuçlandırılabilir.