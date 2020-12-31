Haberler Haberler Haberleri Merkez Bankası swap işlemlerini günlük yayınlayacak

swap işlemlerini günlük yayınlayacak

Türkiye Cumhuriyet () taraflı türev işlemlerinin yayınlanmasına ilişkin duyuruda bulundu. Buna göre Merkez Bankası, 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu swap işlemlerini günlük yayımlayacağını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:01 ABONE OL
Merkez Bankası swap işlemlerini günlük yayınlayacak

TCMB'nin internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberler: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: TCMB'den kritik mesajlar

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası swap işlemlerini günlük yayınlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA