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IIF Baş Ekonomisti : Aşılamalar tamamlanınca 2021 yılı 2013 yılındaki gibi hissedilecek

(IIF) Baş Ekonomisti , 2021 yılında aşılanma sonrasında hissedilen ekonomik ortamın 2013  yılındaki varlık alımlarının azaltılması krizi gibi olacağını iddia etti.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:21 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:24 ABONE OL
IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks: Aşılamalar tamamlanınca 2021 yılı 2013 yılındaki gibi hissedilecek

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, 2021 yılında aşılanma sonrasında hissedilen ekonomik ortamın 2013 yılındaki varlık alımlarının azaltılması krizi gibi olacağını iddia etti.

Brooks, "GSYH rakamları toparlanacak bununla birlikte piyasalar Fed'in faiz oranlarını düşük tutma kararlılığını test edecekler. Bu nedenle piyasanın '1. Bernanke'nin Mayıs ayı açıklamasını, 2. Haziran ayında şahin gelen FED açıklamalarını ve 3. Eylül ayında atılmayan varlık alımlarının azaltılması adımını' çalışması gerek" ifadelerini kullandı.

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IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks: Aşılamalar tamamlanınca 2021 yılı 2013 yılındaki gibi hissedilecek
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