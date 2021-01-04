Savunma ve havacılık şirketleri 2020'de yatırımcısını üzdü

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, geçen yıl hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri, geçen yıl azalış kaydetti.

Analistler, 2020'nin, hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının talebi azaltmasının "sektörün 2020'de büyüyeceğine" dair umutları boşa çıkardığını, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalması sonucu şirketlerin hisse fiyatlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturması nedeniyle bu şirketlerin hisselerinin düşüş kaydettiğini aktaran analistler, kötü gelen bilançoların da savunma ve havacılık şirketlerinin hisse senedi piyasalarındaki performansını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişeleriyle birlikte özellikle Avrupa'da artan vakalara karşı önlemlerin bölgesel olarak artırılması, savunma ve havacılık şirketlerinin performansını olumsuz etkiledi. Sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırarak hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemesi, ülkelerin birbirlerine ticari yaptırım uygulayacağına dair haberler, salgının etkisi altında gelir kaybı yaşayan hava yolu şirketlerinin harcamalarını kısarak teslimat tarihlerini ertelemesi de savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansını etkileyen diğer faktörler olarak belirlendi.

Çin'in ABD merkezli bazı savunma ve havacılık şirketlerine yaptırım uygulayacağına dair haberler de yatırımcılarda bu şirketlerin hisselerine dair risk algının artmasına neden oldu.

EN FAZLA KAYIP İTALYAN LEONARDO'DA

İtalyan Leonardo şirketinin hisseleri geçen yıl yüzde 43,4 değer kaybetti. İtalya'nın geçen yıl Avrupa'da Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerden biri olması, Leonardo'nun hisse performansını etkileyen önemli nedenler arasında yer aldı.

Merkezi ABD'de bulunan Boeing'in hisseleri 2020'de yüzde 34,3 azalış kaydetti. Şirket, geçen yıl salgının etkisiyle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyururken, Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, ABD'de hava yolu taşımacılığında yolcu hacminin düşüş gösterdiğini, şirketin küresel ticari hava yolu taşımacılığı gelirinde de düşüş beklendiğini söylemişti. Tüm bu zorlukların şirketin nakit akışında kısa vadeli baskılara neden olduğuna işaret eden Calhoun, işletme maliyetlerini ve zorunlu olmayan harcamaları azalttıklarını, temettü ödemelerini askıya aldıklarını, hisse senedi geri alımlarını durduklarını aktarmıştı.

Airbus da yatırımcısına yüzde 31,2 kaybettirdi. Şirket hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet skandalları, savunma grubunda küçülmeye gidilip işten çıkarmalar yapılacağına dair haberler, Katar Hava Yolları'nın Kovid-19'un yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması sonucu filosundaki Airbus A380'lerin uçuşunu durdurması Airbus hisselerini olumsuz etkileyen başlıca nedenler arasında yer aldı. Analistler, Airbus'ın geçen yıl sıfır emisyon konsept uçağını duyurduğunu ancak Kovid-19'un etkileriyle beraber ABD'li hava yolları firması Delta'nın daha önce siparişini verdiği 40 uçağın teslimatını ertelemek için Airbus ile görüştüğüne dair haberlerin Airbus hisselerinde düşüşe neden olduğunu söyledi.

Merkezi ABD'de bulunan Raytheon Technologies, geçen yıl yatırımcısına yüzde 24,1 kaybettirdi. Raytheon Technologies, 2020'de ABD merkezli şirketler Raytheon Company ve United Technologies'in birleşmesiyle tek bir şirket haline gelmişti. Dow Jones endeksinin işletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices şirketi, Raytheon Technologies hisselerinin 31 Ağustos itibarıyla Dow Jones endeksinde işlem görmeyeceğini duyurmuştu.

Geçen yıl Fransız Thales'in hisseleri yüzde 19, ABD'li şirket General Dynamics'in hisseleri yüzde 15,6, İngiliz şirket BAE Systems'in hisseleri yüzde 13,5, ABD merkezli şirketler Northrop Grumman'ın hisseleri yüzde 11,4, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 8,8 ve L3 Harris Technologies'in hisseleri yüzde 4,5 azalış kaydetti.

Analistler, F-35 uçaklarının işletimi ve bakımının ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bütçesi için maliyetli olduğuna dair haberlerin Lockheed Martin'in hisse performansını olumsuz etkileyen unsurlar arasında olduğunu vurguladı.

AİRBUS VE BOEİNG, ARALIKTA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Hisse senedi piyasalarında Airbus ve Boeing, geçen ay yatırımcısına kazandırdı. Airbus'ın hisseleri yüzde 2,3 ve Boeing'in hisseleri yüzde 1,6 arttı. Söz konusu dönemde Northrop Grumman'ın hisseleri de yüzde 0,8 artış kaydetti.

Geçen ay yatırımcısına Raytheon Technologies yüzde 0,3, General Dynamics yüzde 0,4, L3 Harris Technologies yüzde 1,5, Leonardo yüzde 2,5, Lockheed Martin yüzde 2,7, Thales yüzde 2,8 ve BAE Systems yüzde 3 kaybettirdi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin 2020 ve aralık ayı getirileri şöyle: