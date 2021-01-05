JP Morgan: TCMB ilk faiz indirimini Nisan ayında yapabilir

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, açıklanan enflasyon rakamlarının para politikasında zorluk oluşturduğu kaydedildi.

Aralık ayında enflasyonun Kasım ayı kadar olmasa da yukarı yönlü sürpriz yaptığı kaydedilen raporda, rakamların piyasaya ve politika yapımında ihtiyat ihtiyacını gösterdiği ifade edildi.

2021 ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

JP Morgan, Aralık ta enflasyonda yukarı yönlü sürprizin çekirdek ürünlerden ve beyaz eşyadan kaynaklandığını ifade ederken artan faizler ve azalan kredi büyümesi nedeniyle özellikle dayanıklı mal tarafında fiyat artışlarının yavaşlamasını beklediğini kaydetti. Kuruluş, 2021 yılı için enflasyon beklentisini %10,5 olarak sürdürdü. "TCMB tarafından atılan sert sıkılaştırma adımları ile bunun sonucu olarak oluşan TL'nin değerlenmesi tahminimiz için aşağı yönlü risk" ifadelerini kullandı. Tarımsal fiyatlarda artış, vergi artışları ve kredibilitede azalma yaşanması ise muhtemel yukarı yönlü riskler olarak sıralandı.

ENFLASYON YIL SONUNA DOĞRU AZALIR

Değerlendirmede enflasyonda gerilemenin özellikle yıl sonuna doğru yaşanmasının beklendiğinin altı çizildi. İdari fiyat artışlarının enflasyonu 0,3 puan artıracağını öngören JP Morgan, talepte azalma konusunda ise güvenli olduklarını kaydetti. Son adımları ile güven kazanan TCMB ekibinin artan enflasyon nedeniyle hata yapma alanına sahip olmadığına dikkat çeken kuruluş, "TCMB'nin ek sıkılaştırma adımı atmasını beklemiyoruz. TCMB'nin bir sonraki adımının halen faiz indirimi olacağını düşünüyoruz. İlk indirim Nisan ayında 100 baz puan bekleniyor" yorumu yaptı. Enflasyon gelişmelerine göre kararın 1-2 ay ertelenmesinin mümkün olabileceğini vurguladı.