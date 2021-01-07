ABD borsalarında 2 Çinli dev şirkete yasak gelebilir

ABD aralarında Alibaba ve Tencent'in de bulunduğu Çinli şirketleri de borsa yasaklarına eklemeyi değerlendiriyor. Uluslararası ajansların konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, Çin ordusunun kontrolünde olduğunu iddia ettiği şirketlerin borsadan çıkarılması adımları kapsamında listeye Alibaba ve Tencent gibi şirketleri eklemeyi de değerlendiriyor.

Trump yönetiminin 20 Ocak'taki görev devri öncesinde planladığı adımın yeni gelecek Biden yönetimi ile Çin arasındaki gerilimi artırabileceği ifade ediliyor. Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan planda başka Çinli şirketlerin de yer alabileceğinin altı çiziliyor.

Trump yönetimi daha önce aralarında Alipay ve WeChat Pay'in de yer aldığı 8 online ödeme uygulamasını yasaklama kararı almış, dün de 3 Çinli telekom şirketinin Amerikan borsalarından çıkarılması kararı açıklanmıştı.



NYSE 3 ÇİN TELEKOM ŞİRKETİNİ KOTTAN ÇIKARACAK



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in NYSE Başkanı ile yaptığı görüşme etkisini gösterdi ve NYSE, 3 Çin şirketi için kararında yine döndü ve bu şirketlerin planlandığı gibi kottan çıkaracağını açıkladı.



Son 1 hafta içinde 3 kez karar değiştiren NYSE, yaptığı son açıklama ile 3 Çin telekom şirketinin 11 Ocak'tan geçerli olmak üzere kottan çıkarılacaklarını duyurdu. NYSE'nin kararını ardından S&P Dow Jones Indices da 3 telekom şirketini endekslerden çıkarmama kararından U dönüşü yaptı ve 11 Ocak'tan önce bu 3 şirketin ARD'lerini endekslerinden çıkaracağını açıkladı.



Trump'ın Amerikalıların Çin ordusu ile ilişkili şirketlere yatırım yapmalarını yasaklayan kararnamesi teknik olarak 11 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ancak kararname Amerikalı yatırımcılara Kasım'dan önce bir yasak getirmiyor.