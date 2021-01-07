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Aylık en yüksek reel getiri 'da oldu

Aylık en yüksek reel getiri endeksinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %7,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:06 Son Güncelleme: 7.1.2021 10:07 ABONE OL
Aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul'da oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,66, Euro %2,98, Amerikan doları %5,66 ve külçe altın %6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,12, DİBS %0,58, Euro %1,92, Amerikan doları %4,62 ve külçe altın %5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,87 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %15,30, Amerikan Doları %5,30 ve BIST 100 endeksi %0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %10,99 ve DİBS %12,91 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %25,92, Amerikan Doları %14,99 ve BIST 100 endeksi %9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %2,79 ve DİBS %4,90 oranlarında kaybettirmiştir.

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Aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul'da oldu
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