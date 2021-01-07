Aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul'da oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,66, Euro %2,98, Amerikan doları %5,66 ve külçe altın %6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %0,12, DİBS %0,58, Euro %1,92, Amerikan doları %4,62 ve külçe altın %5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,87 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise %43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %15,30, Amerikan Doları %5,30 ve BIST 100 endeksi %0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %10,99 ve DİBS %12,91 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %25,92, Amerikan Doları %14,99 ve BIST 100 endeksi %9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %2,79 ve DİBS %4,90 oranlarında kaybettirmiştir.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/01/2021