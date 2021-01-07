FOMC Tutanakları: Ekonomik aktivite pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında

Toplantıya katılanların tamamının Fed'in varlık alım programlarını ekonomi için belirlenmiş olan hedeflere doğru "önemli ilerleme" sağlanana kadar bağlı kalmayı sürdürmesi konusunda görüş birliğine vardıkları belirtilirken, "katılımcıların neredeyse tamamı" bazı analistlerin savunduğu gibi uzun vadeli ABD Hazine kağıtlarına odaklanılması yerine, cari varlık alım karışımının korunmasını desteklediler.

Tutanaklarda, "Katılımcılar ekonominin izleyeceği patikanın virisün seyrine ve devam eden kamu sağlığı krizinin kısa vadede ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskıyı sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olacağı konusunda görüş birliğine vardılar. Devam eden kamu sağlığı krizinin orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yarattığı vurgulandı" ifadeleri yer aldı.

Bununla beraber tutanaklarda, "bir grup katılımcının" Fed'in varlık alımlarını kademeli şekilde azaltmaya başlayabileceğini dile getirdikleri ve sonrasında sürecin 2013 ve 2014'te uygulanan büyük ölçekli varlık alım programı ile benzer seyri takip edebileceği belirttikleri de ifade edildi.

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