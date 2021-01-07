‘Mavi Dalga’ rüzgarı Türkiye piyasasında esebilir

"MAVİ DALGA İLE TÜRKİYE PİYASASINA YABANCI İLGİSİ ARTABİLİR"

Demokratların, Cumhuriyetçilere göre daha fazla teşvik paketi vaad etmesi ve şirketlere yüksek vergi durumu, piyasalarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde Mavi Dalga rüzgarının esmesine neden olabileceğini ifade edildi.

Kurumlara artan vergiler ABD dışına fon çıkışına neden olacağı ifade edilirken, emsallerine göre ucuz olan Türkiye piyasasına yabancı ilgisinin 2021 yılında artmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

MAVİ DALGA İLE DOLAR ZAYIF GÖRÜNTÜSÜNÜ SÜRDÜREBİLİR

Özellikle yabancı ekonomistler fonların ABD dışına çıkması, mali teşvik paketlerinin likiditeyi artırmasıyla risk iştahının piyasalarda körüklenecek olması nedeniyle dolar endeksinde zayıflığa neden olabileceğini vurguladı.

Dolar endeksi dönemde 90'ın altında seyrederek 2.5 yılın en düşük seviyesinde hareketini sürdürüyor.