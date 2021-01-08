Haberler Haberler Haberleri Atlanta Fed Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir

Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir

Başkanı , Fed'in piyasayı desteklemek  üzere yaptığı varlık alımlarını beklentilerden erken azaltabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:06 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:08 ABONE OL
Atlanta Fed Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in piyasayı desteklemek üzere yaptığı varlık alımlarını beklentilerden erken azaltabileceğini söyledi.

Fox News'te katıldığı bir programda açıklama yapan Bostic, Fed'in varlık alımlarının beklentilerden erken azaltılabileceği yönündeki görüşünü tekrarladı. Başkan, hafta başında da benzer bir açıklama yapmış, piyasa reaksiyon göstermemişti.

FOMC Tutanakları: Ekonomik aktivite pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında Atlanta Fed Başkanı Bostic: Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atlanta Fed Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA