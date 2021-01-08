Atlanta Fed Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in piyasayı desteklemek üzere yaptığı varlık alımlarını beklentilerden erken azaltabileceğini söyledi.

Fox News'te katıldığı bir programda açıklama yapan Bostic, Fed'in varlık alımlarının beklentilerden erken azaltılabileceği yönündeki görüşünü tekrarladı. Başkan, hafta başında da benzer bir açıklama yapmış, piyasa reaksiyon göstermemişti.

FOMC Tutanakları: Ekonomik aktivite pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında

Atlanta Fed Başkanı Bostic: Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir