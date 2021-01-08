Brent petrolün varili 54,67 dolar

Dün 54,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 54,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 54,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,11 dolardan alıcı buldu.

Atlanta Fed Başkanı Bostic: Varlık alımları beklentilerden erken azaltılabilir

Suudi Arabistan'ın salı günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı sonrasında açıkladığı, şubat ve mart aylarında uygulayacağı günlük 1 milyon varillik sürpriz ek üretim kesintisi kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı doğru ivmelenme devam ediyor.

ABD'de dün gerçekleştirilen Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adayların kazandığının anlaşılması, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatonun Demokratların kontrolüne geçmesiyle dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede ekonomik toparlanmaya yardımcı olacak yeni bir destek paketi beklentisi de fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vaka sayılarını artırması sonucunda Avrupa ülkelerinde karantina önlemlerinin sıkılaştırılması, petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatların yükselişini belli ölçüde kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 54,88 ile 55,84 dolar aralığının direnç, 53,92 ile 52,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.