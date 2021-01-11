Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/01/2021

İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Pozitif): İş Bankası cuma piyasa kapanışına doğru 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Banka, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %3,5 büyüyebileceğini öngörürken, yıl sonu enflasyon tahminini %11,0 olarak açıkladı. Banka'nın sektör kredi büyüme beklentisi ise %10,8.



Banka, kredilerinde %11 - 12 oranında artış öngörürken; TL kredilerdeki artış beklentisi yaklaşık %15'tir. Diğer yandan, YP kredilerinde daralma trendinin devam etmesi beklenirken, bu kredilerde (USD bazında) yaklaşık %2 düşüş bekleniyor. Fonlama tarafında, Banka'nın mevduat büyüme beklentisi %10 - 11'dir. TL mevduatta yaklaşık %25 oranında büyüme beklenirken, YP cinsi mevduatta (USD bazında) %4 - 5 oranında düşüş beklenmekte. Bu kapsamda, İş Bankası'nın 2019 yılındaki kredi mevduat oranı beklentisi de yaklaşık %95'tir. TL kredi mevduat oranı beklentisi ise yaklaşık %145'tir.



Banka'nın 2021 yılı Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş-NFM) beklentisi %3,6 - 3,8 olurken, ortalama maddi özkaynak karlılığı beklentisi yaklaşık %12'dir. Banka, NFM projeksiyonlarına Dolarizasyondaki olası çözülmenin dahil edildiğini, beklediklerinden daha fazla çözülme olması durumunda bunun NFM'ye pozitif katkı yapmasını beklediklerini açıkladı. Özsermaye karlılığı tarafında ise 1,8 milyar TL serbest karşılığın serbest bırakıldığında özsermaye karlılığının %15'e ulaşılabileceği belirtildi. Öte yandan Banka, net ücret ve komisyon gelirlerinde ödeme sistemleri katalizörlüğünde yaklaşık %15 büyüme öngörürken, devam eden yatırımlar ve IT harcamaları gibi faktörlerle operasyonel giderlerde %17 - 18 oranında artış öngörüyor. Banka, tarihsel olarak operasyonel giderlerinde enflasyonun 3 - 4 puan üzerinde artış yaşandığını dolayısıyla düşük bazın da etkisiyle projeksiyonlarda farklı bir durum olmadığını açıkladı. Banka, 2021 yılında faaliyet gider/gelir oranının ise %41 - 43 aralığında olmasını öngörüyor.



İş Bankası, takipteki kredi oranının %6,5'in altında olmasını öngörüyor. Banka, net kredi riskinin ise 250bps seviyesinin altında olmasını beklerken, ikinci aşama kredilerdeki payın yaklaşık %15 olması tahmin ediliyor.

Son olarak, bu yıl %17'den büyük olması öngörülen sermaye yeterlilik oranının 2021 yılında %15'ten büyük olabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, ana sermaye oranının ise %12'den yüksek olabileceği beklenmektedir.

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