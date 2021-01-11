Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 11/01/2021

11 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, yılın son çeyreğinde yıllık bazda %4,9 oranında büyüme göstermiştir. Son çeyrekteki hacim artışına Türkiye ve uluslararası meşrubat operasyonlarının güçlü performansı katkı sağlamıştır. Bira grubu satış hacmi son çeyrekte şirketin ihtiyatlı beklentisi doğrultusunda yıllık bazda düşüş kaydetmiş, bu düşüşe başta Rusya olmak üzere artan KOVID tedbirleri sebep olmuştur. Buna göre, yılın ilk yarısında görülen daralma yılın ikinci yarısında önemli derecede telafi edilerek konsolide satış hacmi 2020 yılının tamamında yıllık bazda sadece %1,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Bunun sonucunda, Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 103,5 mhl'ye ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) Banka'ya verilen 110,1mn TL idari para cezası sonrasında başlanan yargı sürecinde Garanti Bankası'nın açtığı itiraz davası kabul edilmiş ve cezanın iptaline karar verilmişti. Bu süreçle bağlantılı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince, Banka'ya 110,1mn TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Pozitif): İş Bankası cuma piyasa kapanışına doğru 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Banka, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında %3,5 büyüyebileceğini öngörürken, yıl sonu enflasyon tahminini %11,0 olarak açıkladı. Banka'nın sektör kredi büyüme beklentisi ise %10,8.
Banka, kredilerinde %11 - 12 oranında artış öngörürken; TL kredilerdeki artış beklentisi yaklaşık %15'tir. Diğer yandan, YP kredilerinde daralma trendinin devam etmesi beklenirken, bu kredilerde (USD bazında) yaklaşık %2 düşüş bekleniyor. Fonlama tarafında, Banka'nın mevduat büyüme beklentisi %10 - 11'dir. TL mevduatta yaklaşık %25 oranında büyüme beklenirken, YP cinsi mevduatta (USD bazında) %4 - 5 oranında düşüş beklenmekte. Bu kapsamda, İş Bankası'nın 2019 yılındaki kredi mevduat oranı beklentisi de yaklaşık %95'tir. TL kredi mevduat oranı beklentisi ise yaklaşık %145'tir.
Banka'nın 2021 yılı Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş-NFM) beklentisi %3,6 - 3,8 olurken, ortalama maddi özkaynak karlılığı beklentisi yaklaşık %12'dir. Banka, NFM projeksiyonlarına Dolarizasyondaki olası çözülmenin dahil edildiğini, beklediklerinden daha fazla çözülme olması durumunda bunun NFM'ye pozitif katkı yapmasını beklediklerini açıkladı. Özsermaye karlılığı tarafında ise 1,8 milyar TL serbest karşılığın serbest bırakıldığında özsermaye karlılığının %15'e ulaşılabileceği belirtildi. Öte yandan Banka, net ücret ve komisyon gelirlerinde ödeme sistemleri katalizörlüğünde yaklaşık %15 büyüme öngörürken, devam eden yatırımlar ve IT harcamaları gibi faktörlerle operasyonel giderlerde %17 - 18 oranında artış öngörüyor. Banka, tarihsel olarak operasyonel giderlerinde enflasyonun 3 - 4 puan üzerinde artış yaşandığını dolayısıyla düşük bazın da etkisiyle projeksiyonlarda farklı bir durum olmadığını açıkladı. Banka, 2021 yılında faaliyet gider/gelir oranının ise %41 - 43 aralığında olmasını öngörüyor.
İş Bankası, takipteki kredi oranının %6,5'in altında olmasını öngörüyor. Banka, net kredi riskinin ise 250bps seviyesinin altında olmasını beklerken, ikinci aşama kredilerdeki payın yaklaşık %15 olması tahmin ediliyor.
Son olarak, bu yıl %17'den büyük olması öngörülen sermaye yeterlilik oranının 2021 yılında %15'ten büyük olabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, ana sermaye oranının ise %12'den yüksek olabileceği beklenmektedir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamaları BiP ve Dedi'yi tercih etmeye başladı. Turkcell çatısı altındaki BiP, sosyal medyada WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen 3 mesajlaşma uygulaması arasındaki yerini aldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor. . Turkcell tarafından cumartesi öğlen saatlerinde yapılan açıklamada, BiP'in son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandığı ifade edildi. Kaynak: Dünya
Ayrıca Sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200mn TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Aralık ayında yolcu sayısının %65,5 azalışla 1,89mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Aralık döneminde 16,6 puan gerilemiş ve %64,1 olmuştur. 2020 yılı dönemi yolcu sayısı toplamda %62,4 azalmış ve 27,95 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 10,6 puan azalışla %71 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Aralık'ta %6,5 artışla 147.396 ton, 2020 yılı genelinde %3,7 azalışla 1.487.233 ton olarak gerçekleşmiştir. Aralık sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 363'tür.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E payları 11/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 25/01/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Demir-Çelik: Yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL, Sınırlı Pozitif) , Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR, Sınırlı Pozitif) tarafından desteklenen başvuruya istinaden Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.
Fade Gıda (FADE): 24.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 2020 yılında 1mn Euro tutarında ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişi alındığı ve söz konusu ürünlerin üretim ve tedarik çalışmalarına devam edildiğini belirtilmişti. Söz konusu siparişlerin üretimi ve tedariki tamamlandığı duyurulmuştur. Ve siparişlerin 456bin Euro'luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiştir. Kalan 544bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Diğer 25.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile de; yukarıda belirtilmiş olan ORGANİK Kurutulmuş Domates siparişlere ilave olarak, 2020 yılı için toplam 1,5mn Euro'luk ORGANİK OLMAYAN (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi alındığını bildirilmişti. Söz konusu bildirimdeki siparişe ilave olarak 750bin Euro'luk daha yeni sipariş gelmiş ve Organik Olmayan (Konvansiyonel) Kurutulmuş Domates siparişi toplamda 2,3mn Euro'ya ulaşmıştır. Siparişin şu ana kadar 1,3mn Euro'luk kısmı yurtdışına ihraç edilmiş olup; kalan 966bin Euro tutarındaki siparişlerin ise 2021 yılı sonuna kadar ihracatının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Ziraat Yatırım