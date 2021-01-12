ABD'li çelik örgütleri, Biden'dan Çin'e tarifelerin devam etmesini istedi

ABD'de çelik sanayisi ve sendikaları, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan 2018'de Çin'e uygulanmaya başlanan çelik tarifelerinin devam etmesini istedi. Kuruluşlar, yerli çelik üretiminin yaşamasının sağlanması için bunun gerekli olduğunu iddia etti.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Çelik Üreticileri Birliği, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, Boru ve Tüp İthalatçıları ve Amerikan Çelik Kontrüksiyon Enstitüsü, Biden'a mektup yazarak sektörün Covid-19 kapanmalarından toparlanmaya başladığını ama yeni ithalat artışına yönelik çok kırılgan olmaya devam ettiğini belirtti.

Gruplar, halihazırda küresel çelik üretim kapasitesinin talebin 700 milyon ton üzerinde olduğunu kaydederek, aşırı küresel çelik üretim kapasitesinin, Çin, Vietnam, Türkiye ve diğer ülkeler üretimi ekledikçe daha da büyümesinin beklendiğini söyledi. Gruplar, Güney Kore, Rusya, Ukrayna ve Endonezya'dan yapılan çelik ihracatının da artmaya devam ettiğini belirtti.

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