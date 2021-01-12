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: 2021 yılı sonunda 7 liraya gerileyebilir

merkezli bir ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi /TL'nin yıl sonunda 7 TL düzeyine gerilemesini bekliyor.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:57 Son Güncelleme: 12.1.2021 15:23 ABONE OL
Capital Economics: 2021 yılı sonunda dolar 7 liraya gerileyebilir

Capital Economics dolar/TL'nin yıl sonunda 7 TL düzeyine gerilemesini bekliyor. Kuruluş analisti Jason Tuvey, TCMB'nin daha geleneksel politikaya geçişinin ardından TL'de yükselişin devam etmesinin beklendiğini söyleyerek, "Bankanın ortodoks politikası kalıcı olacak" yorumu yaptı.

Tuvey, dış finansman ortamının da aşılamaların artırdığı güven ortamında TL'deki güçlenmeyi destekleyeceğini öngördü. TL'nin yılı kuruluşun beklediği seviyede kapatması 2021 yılından bu yana dolar karşısındaki ilk güçlenmeye işaret edecek.

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Capital Economics: 2021 yılı sonunda dolar 7 liraya gerileyebilir
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