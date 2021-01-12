Dallas Fed Başkanı Kaplan: ABD ekonomisi 2021'de yüzde 5 büyüyebilir

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle önümüzdeki bir kaç ayın zorlu geçeceğini ancak ABD ekonomisinin cari çeyrekte daralmasını beklemediğini ve 2021 yılının tamamında yüzde 5 büyüme sağlanacağını öngördüğünü söyledi.

Kaplan, hali hazırda yüzde 6,7 seviyesinde olan işsizlik oranının da yıl sonunda yüzde 4,5 veya 4,75 seviyesine düşmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Ekonomiye daha fazla mali destek sağlanması halinde görünümde revizyonlar yapılmasının mümkün olduğunu belirten Kaplan, varlık alımlarının azaltılması için ulaşılması gereken çıtanın yakalanması konusunda bu yıl içinde "önemli ilerleme" sağlanacağından umutlu olduğunu da vurguladı.



Kaplan konuşmasında, ABD'de negatif faizlerin kullanılmasına güçlü şekilde karşı çıkacağını belirtirken, Biden liderliğindeki yeni yönetimin daha fazla mali teşvik sağlaması halinde bunu para politikasının yönü açısından bir faktör olabileceğine işaret etti ve "Eğer ekonomi beklediğim gibi gider ise, varlık alımlarının azaltılması konusunda bu yıl içinde bir tartışmalar olabilir. Ancak varlık alımlarının ne zaman azaltılacağı konusunda spekülasyonda bulunmak için çok erken" dedi.

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