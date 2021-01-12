Euro Bölgesi ekonomisinin ilk çeyrekte daralması bekleniyor

JPMorgan, UBS, Goldman Sachs ve Bloomberg Economics analistleri Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde daralacağını tahmin ettiler. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde 2020 4'ncü çeyrekte yüzde 1,5 daraldığı tahmin edilen Euro Bölgesi ekonomisi çift dipli bir resesyona girmiş olacak.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2020'nin son çeyreğinde yüzde 9 daraldığını tanhmin eden JP Morgan ekonomistleri 2021 ilk çeyrekte yüzde 1 daralma olacağını öngörürken, UBS 2021 ilk çeyrek için daralma tahminini yüzde 0,4 olarak ortaya koydu. Goldman Sachs da ilk çeyrekte yüzde 0,1 daralma olacağını tahmin etmişti.

Bloomberg Economics ise Euro Bölgesi ekonomisinde ilk çeyrekte %4,1 daralma bekliyor. Kuruluşun raporuna göre, 2020 yılının son çeyreğinde ise %1,5 daralma yaşandı. Bloomberg Economics, öte yandan, aşılamaların hız kazanması ve tedbirlerin gevşetilmesi ile Euro Bölgesi'nde 2. çeyrekte %4,8, 3. çeyrekte ise %3,1 büyüme tahmin ediyor. BofA Global Research'un Euro Bölgesi içzin 2021 yılı GSYH büyüme tanmini ise yüzde 2,9 oldu.

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