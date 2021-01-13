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Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir

'nin nedeniyle Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabileceği iddia edildi.

REUTERS
Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:04 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:05 ABONE OL
ABD Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir

ABD, Kuzey Akım 2 nedeniyle Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB şirketlerinin Kuzey Akım 2'ye yaptıkları katkı nedeniyle yaptırıma tabi olabileceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adını açıklamak istemeyen bir kaynak, "Şirketleri çok geç olmadan geri adım atmaları için uyarmaya çalışıyoruz" dedi. Bakanlığın Perşembe ya da Cuma günü hatta destek olan şirketlere ilişkin liste açıklayabileceği kaydedildi.

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ABD Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir
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