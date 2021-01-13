ABD Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir

ABD, Kuzey Akım 2 nedeniyle Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, AB şirketlerinin Kuzey Akım 2'ye yaptıkları katkı nedeniyle yaptırıma tabi olabileceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adını açıklamak istemeyen bir kaynak, "Şirketleri çok geç olmadan geri adım atmaları için uyarmaya çalışıyoruz" dedi. Bakanlığın Perşembe ya da Cuma günü hatta destek olan şirketlere ilişkin liste açıklayabileceği kaydedildi.

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