ECB Başkanı Lagarde: Dikkatle izliyoruz ancak kur hedeflememiz yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, döviz kurlarını çok dikkatli şekilde takip etmekte olduklarını, ancak kur hedefleri olmadığını tekrarladı. Lagarde, döviz kurlarının enflasyona etkisi konusunda olağanüstü dikkatli, özeli olacaklarını da vurguladı.

Konuşmasında, ECB'nin Aralık ayında yayınladığı projeksiyonlarda bu yıl bir ekonomik toparlanma yaşanacağını tahmin ettiğini hatırlatan Lagarde, bu tahminde koronavirüse karşı alınmış olan karantina, kapatma tedbirlerinin Mart sonunda kaldırılacağı varsayımını temel aldıklarını söyledi. Lagarde, "Aralık ayında ortaya koyduğumuz projeksiyonlar hala oldukça tatmin edici. Bizim tahminimiz karantina, kapatma tedbirlerinin ilk çeyrek sonuna kadar süreciğini öngörüyor" diye konuştu.

Lagarde ayrıca, ekonomik aktiviteyi sınırlayıcı tedbirlerin ikinci çeyrekte devam etmesi halinde bunun endişe verici olacağını da vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed toparlanmayı desteklemeye devam etmeli

ABD Avrupalı şirketlere yaptırım uygulayabilir