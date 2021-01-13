Goldman Sachs: Yakın vadede ABD piyasasında geri çekilme görülebilir

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, yakın vadede ABD piyasasında geri çekilme görülebileceğini öngörüyor. Hatszius, piyasa fiyatlamalarının durmak bilmeden yükselmeyi sürdüremeyeceğini belirtti.

"ABD hisse ve tahvil piyasalarında yakın vadede bir nefes alma dönemi muhtemel" yorumu yaptı. Yönetici, yakın vadede gerilemenin FED'in varlık alımlarını azaltma ihtiyacına odaklanma ile gelebileceğini tahmin etti. Uzun vadede ise hisse senetlerinde yükselişin devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

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