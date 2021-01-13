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karşısında güçlenmeye devam ediyor

Başkanı () 'in açıklamaları İngiliz sterlinini karşısında değerlendirmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:16 ABONE OL
İngiliz Sterlini ABD Doları karşısında güçlenmeye devam ediyor

BoE Başkanı Bailley'in dün yaptığı açıklamaların negatif faize geçiş olasılığının azaldığına işaret ettiği değerlendirmeleri GBP'ye ABD Doları karşısında değer kazandırmaya devam ediyor.

Bailey'in açıklamaları sonrası dün 1,35 seviyesinden güçlü bir yukarı harekete başlayan GBP/USD paritesi, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında zayıflamasının da desteği ile ile bugün 2018 Nisan ayından bu yana ilk kez 1,37 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, 1,3655-1,3685 aralığındaki direncin üzerinde kalınabilmesi halinde GBP/USD paritesi için hedef olarak 1,3703 ve 1,3724'ü hedef gösteriyorlar. Geri çekilmelerde ise destek seviyeleri 1,3655 ve 1,3610 olarak öne çıktı.

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İngiliz Sterlini ABD Doları karşısında güçlenmeye devam ediyor
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