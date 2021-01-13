Sinovac Covid-19 aşısı üretim kapasitesini 1 milyar doza çıkaracak

Çin merkezli Sinovac Biotech, Covid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac adlı aşının yıllık üretim kapasitesini Şubat ayına kadar 1 milyar doza çıkaracaklarını bildirdi.

Sinovac Biotech Başkanı Yin Weldong'un düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiye göre Çin'de acil kullanım için onay alınan 3 aşıdan biri olan CoronaVac'tan bugüne kadar 7 milyon doz Pekin ve Guangdong'un aralarında olduğu kentlere gönderildi.

Yin'in açıklamasına göre Sinovac Life Science'nin CoronaVac için cari üretim hattı 1 yılda 500 milyon doz aşı üretebilecek durumda. 500 milyon doz aşı daha üretebilecek hat Şubat ayında faaliyete geçecek.

Sinovac Başkanı açıklamasında, "Faz 3 klinik test sonuçların CoronaVac aşısının güvenli ve etkin olduğunu kanıtlamak için yeterli" ifadelerini de kullandı.

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