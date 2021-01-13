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! kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

haberi: () Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre aylık bazda yüzde %1,3, yıllık bazda ise %11 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 10, aylık bazda ise yüzde 0,8 artış olması yönündeydi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 10:05 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:19 ABONE OL
SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,3, yıllık bazda ise %11 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %11 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

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SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
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