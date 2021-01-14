Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

14 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirket ve İnter Yapı İnşaat Turizm'den oluşan ve Özak GYO'nun %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr) tarafından düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.
Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Bağlı şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218mn EUR olarak belirlenmiştir.
Alışveriş Merkezleri: Geride bıraktığımız yıl itibari ile sayıları 440'a, kiralanabilir alanı ise 13,1 milyon metrekareye yaklaşan Alış Veriş Merkezleri, bankalara devir tehlikesi ile karşı karşıya. Bünyelerinde bulunan markalara kira desteği kapsamında 6,5 milyar TL'lik destek veren AVM'ler, artan kurun da etkisi ile kendi borçlarını ödeyemez duruma geldi. 15 milyar dolar borç bulunan sektörde 30'a yakın AVM'nin bankalara devir riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Yakın gelecekte en büyük AVM sahiplerinin bankalar olabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, 1 milyona yaklaşan istihdam sağlayan sektörün ayakta kalabilmesi için borçlarında 1 yıl faizsiz öteleme ve TL'ye dönüş desteği talep etti. Kaynak: Dünya
Göltaş Çimento (GOLTS): 11.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunulan 2.fırın, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde öngörülen tarih olan 13.01.2021 tarihinde faaliyete geçmiştir. RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketten aynı tarihte toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi dün itibarıyla tamamlanmıştır.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketten aynı tarihte toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi dün itibarıyla tamamlanmıştır.
Verusaturk GSYO (VERTU): Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (dün) tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.