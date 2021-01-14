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’da günün öne çıkan ve tavsiyeleri 14/01/2021

'da günün önemli neler? 14 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:24 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:24 ABONE OL
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

14 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

Özak GYO (OZKGY, Nötr): Şirket ve İnter Yapı İnşaat Turizm'den oluşan ve Özak GYO'nun %99 pay ile pilot ortak olduğu ortak girişim grubu, Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr) tarafından düzenlenen "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 13.01.2021 tarihindeki 1. oturumuna katılmıştır.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Bağlı şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin, Azerbaycan'da yapılacak olan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası işinin mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleri için İhale Kazanım Bildirim Mektubu aldığı belirtilmiştir. Projenin sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmış olup, Proje tutarı 218mn EUR olarak belirlenmiştir.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

Alışveriş Merkezleri: Geride bıraktığımız yıl itibari ile sayıları 440'a, kiralanabilir alanı ise 13,1 milyon metrekareye yaklaşan Alış Veriş Merkezleri, bankalara devir tehlikesi ile karşı karşıya. Bünyelerinde bulunan markalara kira desteği kapsamında 6,5 milyar TL'lik destek veren AVM'ler, artan kurun da etkisi ile kendi borçlarını ödeyemez duruma geldi. 15 milyar dolar borç bulunan sektörde 30'a yakın AVM'nin bankalara devir riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Yakın gelecekte en büyük AVM sahiplerinin bankalar olabileceğini vurgulayan sektör temsilcileri, 1 milyona yaklaşan istihdam sağlayan sektörün ayakta kalabilmesi için borçlarında 1 yıl faizsiz öteleme ve TL'ye dönüş desteği talep etti. Kaynak: Dünya

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

Göltaş Çimento (GOLTS): 11.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duruş bildiriminde bulunulan 2.fırın, planlı bakım çerçevesinde yapılan revizyon ve onarım işlerinin tamamlanması neticesinde öngörülen tarih olan 13.01.2021 tarihinde faaliyete geçmiştir. RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketten aynı tarihte toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi dün itibarıyla tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

RTA Laboratuvarları (RTALB): Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. şirketten aynı tarihte toplam 1mn adet SARS-COV-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kiti sipariş etmiş olup bu siparişin teslimi dün itibarıyla tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021

Verusaturk GSYO (VERTU): Şirketin %25 oranında iştirak ettiği Girişim Şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 (dün) tarihli toplantısında, Golive Yazılım'ın halka açılmasına, bu kapsamda çalışmalara başlanılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

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Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/01/2021
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