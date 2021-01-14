Dünya Altın Konseyi: 2021 altın yatırımcılarını destekleyici olabilir

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan raporda, bu yıl artan bütçe açıkları, enflasyon baskıları ve yükselen fiyatlar nedeniyle beklenen hisse senedi düzeltmelerinin altın yatırımlarını destekleyici olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kuruluşun 2021 Altın Görünümü başlıklı raporunda yatırımcıların düşük faiz ortamında riskli yatırımlara da yönelebileceklerinin altı çizildi. Ekonomik büyüme artışlarının başta gelişen piyasalar olmak üzere altın tüketimini de destekleyebileceği yorumu yapıldı.

Raporda, ons altın fiyatının 2020'de dolar bazında %24,6 artarak 1888 dolara geldiği kaydedildi. Euro bazında ise artışın %14,3 seviyesinde olduğu aktarıldı. TL bazında ise fiyat 14,030 ile yıllık %55,6 artışa işaret etti.

WGC, tarihi verilerin altının hisse senedi piyasalarında geri çekilme ve enflasyonda artış dönemlerinde iyi performans gösterdiğine işaret ettiğini kaydetti.

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