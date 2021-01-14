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Tutanakları: Enflasyon beklentileri çıpadan çıkabilir

() Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Raporda, enflasyon beklentilerinin çıpadan çıkması riskine dikkat çekildi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:00 ABONE OL
ECB Tutanakları: Enflasyon beklentileri çıpadan çıkabilir

ECB'nin Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda toplantıda ECB çalışanlarının enflasyon tahminlerinin ECB enflasyon hedefine uzak olduğuna dikkat çekildi. Raporda, enflasyon beklentilerinin çıpadan çıkması riskine dikkat çekildiği belirtilirken, bazı üyelerin kurdaki artışın enflasyon hedefine olumsuz etkilerine dikkat çektiği bildirildi.

Tutanaklarda ayrıca PEPP programının ekonomiye katkısının muhtemel bir faiz indiriminden belirsizlik ortamı nedeniyle daha yoğun olduğu görüşü dile getirildi. Bazı üyelerin son toplantıda PEPP programında yapılan artışın daha ılımlı olmasını istedikleri aktarıldı. Bankanın bir sonraki toplantısı 21 Ocak'ta gerçekleşecek.

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ECB Tutanakları: Enflasyon beklentileri çıpadan çıkabilir
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