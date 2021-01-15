Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/01/2021

15 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Demet Çetindoğan, 7,8mn adet Sabancı Holding hissesini satışa hazır hale getirmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.
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Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'un yayınladığı verilere göre, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif): Yapı Kredi 500 milyon dolar sermaye benzeri Tier 2 tahvil ihracında nihai getiri %7,875 olarak fiyatlandı. İhalede getiri beklenti revizyonu %8,125 civarı, ilk getiri beklentisi de %8,5 civarı olarak gerçekleşmişti. Kaynak: Bloomberg
Doğalgaz: Azerbaycan doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP boru hattının Genel Müdürü Saltuk Düzyol, hattın 2022 yılında tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık 1,5 milyar doların üzerinde taşıma geliri elde edeceğini söyledi. Kamu doğalgaz iletim şirketi BOTAŞ, %30 pay ile Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın ardından TANAP'ın ikinci ortağı konumunda.
Halka Arz: Sermaye Piyasası Kurulu, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin pay başına 16,10 liradan halka arzını onayladı.
Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105.981 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20.236 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelinde, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %70,9 azalış göstererek 14.631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. Aralık ayı konut satışları ile birlikte 2020 yılı konut satışları da bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1.499.316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı %72,4 artarak 573.337, diğer satış türlerinde ise %8,9 azalarak 925.979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı %38,2, diğer satışların payı %61,8 oldu.
Bera Holding (BERA): Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Borsa İstanbul'da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da "hüküm kurulmaksızın" sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155mn Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15mn TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140mn TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 13.01.2021 tarihi itibariyle yukarıda yapılan açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde 68,6mn TL nakit girişi, 14,1mn TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 54,5mn TL nakit girişi sağlanmıştır.
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