Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 15/01/2021

Konut: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105.981 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20.236 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelinde, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %70,9 azalış göstererek 14.631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. Aralık ayı konut satışları ile birlikte 2020 yılı konut satışları da bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1.499.316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı %72,4 artarak 573.337, diğer satış türlerinde ise %8,9 azalarak 925.979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı %38,2, diğer satışların payı %61,8 oldu.

