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Pay Piyasası'nda yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı

'a yatırımcı ilgisi sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 'nda bakiyeli yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı.

AA
Giriş Tarihi: 17.1.2021 09:08 Son Güncelleme: 17.1.2021 09:08 ABONE OL
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı

MKK verilerine göre 15 Ocak 2021 itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı toplam 2 milyon 2 bin 873 kişiye ulaştı.

2020 başından itibaren pay senedi yatırımcı sayısı 786 bin 128 kişi arttı. 31 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında pay senedi yatırımcı sayısındaki artış oranı yüzde 65 oldu.

2 milyon 2 bin 873 toplam tekil yatırımcı sayısının 1 milyon 990 bin 756'sı yerli, 12 bin 117'si yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Yerli yatırımcı grubunun 1 milyon 984 bin 142'si bireysel, 6 bin 614'ü kurumsal yatırımcılardan oluşurken yabancı yatırımcıların dağılımında 9 bin 309 bireysel, 2 bin 808 kurumsal yatırımcı bulunuyor.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
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