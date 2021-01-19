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dolara karşı harekete geçiyor: Plan bugün açıklanacak

, finansal risklerden korunmak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak. Bu plan, dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 08:57 Son Güncelleme: 19.1.2021 08:59 ABONE OL
AB dolara karşı harekete geçiyor: Plan bugün açıklanacak

Avrupa Birliği, (AB) ABD dolarının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için euronun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin ekonomik ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğine ortaya koyuyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan, İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

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AB dolara karşı harekete geçiyor: Plan bugün açıklanacak
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