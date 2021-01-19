Merkez Bankası 'PPK Beklenti Anketi' sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

PPK toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek: Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi?



AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

RABOBANK DA FAİZİN DEĞİŞMESİNİ BEKLEMİYOR

Rabobank, TCMB'nin faizi değiştirmesini beklemiyor. Bankanın döviz stratejisti Piotr Matys, TL'nin görece stabil seyrettiği ortamda TCMB'nin Perşembe günkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek %17 düzeyinde bırakacağı tahmin edildi.

Matys, "Eğer dolar/TL paritesi 8,0 düzeylerine hareket etseydi yeni bir faiz artırımı ihtimali daha yüksek olurdu" ifadelerini kullandı. Yönetici, bu yılki ana senaryolarının TL'nin bu yıl 7,0 düzeylerine yükseleceği şeklinde olduğunun altını çizdi.

Stratejist öte yandan TCMB'nin enflasyon hedefine ulaşmak için faizi bu yılın büyük bölümünde hatta belki 2022 yılının başına kadar %17 seviyelerinde tutmasının gerekeceğini de belirtti.

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