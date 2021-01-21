Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/01/2021

Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket 2021 satış hedeflerini açıklamıştır. Buna göre; Şirket'in 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. Çeyrekte; 159bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.783mn TL satış değeri; 2. Çeyrekte; 235bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640mn TL satış değeri; 3. Çeyrekte; 314bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.723mn TL satış değeri; 4. Çeyrekte; 250bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868mn TL satış değeri; toplamda ise 958bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11 milyar TL satış değerine ulaşılacağı hedeflenmektedir. Şirket'in net karının ise 1.115mn TL olabileceği öngörülmektedir. Ek olarak, Şirket'in 2021 yıldaki ihale programında 8 adet Gelir Paylaşımı Modeli, 7 adet de Anahtar Teslim Modeli var.



Öte yandan, Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15,2milyar TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631bin m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 1 milyar (KDV hariç) değerindeki 711 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Dün itibarı ile açıklamış olunan 2020 yılsonu verilerine göre, Şirket'in yıllık hedefi olan 5,1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir.



Son olarak, 2. Oturumu 20.01.2021 tarihinde yapılan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde verilen en yüksek teklifin Şirket tarafından gerçekçi bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım