Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/01/2021

21 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 12 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere, Şirket Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile imzalamıştı. Bahsi geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santraline ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir. Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir. Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santrallerinin ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek ekonomik katma değer yaratılacaktır. Aksa Enerji hisseleri dün günü %4 oranında artışla kapatmıştır.
Ziraat Yatırım
Coca-Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına 0,83 TL brüt (0,7055 TL net) nakit kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Şubat 2021'dir. Temettü verimi dünkü hisse kapanış fiyatına göre %1,07 olarak hesaplanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirketin bağlı ortaklılarından Galata Wind Enerji A.Ş., Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piysasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere dün SPK'ya başvuru yapmış ve hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlatmıştır. Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarda "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş., yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Portföyünde, tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket 2021 satış hedeflerini açıklamıştır. Buna göre; Şirket'in 2021 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. Çeyrekte; 159bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 1.783mn TL satış değeri; 2. Çeyrekte; 235bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.640mn TL satış değeri; 3. Çeyrekte; 314bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.723mn TL satış değeri; 4. Çeyrekte; 250bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 2.868mn TL satış değeri; toplamda ise 958bin m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 11 milyar TL satış değerine ulaşılacağı hedeflenmektedir. Şirket'in net karının ise 1.115mn TL olabileceği öngörülmektedir. Ek olarak, Şirket'in 2021 yıldaki ihale programında 8 adet Gelir Paylaşımı Modeli, 7 adet de Anahtar Teslim Modeli var.
Öte yandan, Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15,2milyar TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631bin m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 1 milyar (KDV hariç) değerindeki 711 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Dün itibarı ile açıklamış olunan 2020 yılsonu verilerine göre, Şirket'in yıllık hedefi olan 5,1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir.
Son olarak, 2. Oturumu 20.01.2021 tarihinde yapılan İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde verilen en yüksek teklifin Şirket tarafından gerçekçi bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Nötr): 15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında; Şirkete Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirket tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu.
Bahsi geçen işlemlerin iptali için Şirketin açmış olduğu davalarda, Şirket lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirkete dün tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır.
Ziraat Yatırım
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 100 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 21.01.2021 tarihinde, takasının ise 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Demir Çelik: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) demir ve çelikten halat ithalatında korunma önleminin kapsamı daraltıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile kauçuk kaplı halatlar korunma önlemi kapsamı dışında tutuldu. 2015'te çıkarılan 2015/7 numaralı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca 7312.10.81 GTİP'li ürünler için ton başına 3 bin dolar referans fiyatı belirlenmişti. İthalat hangi fiyattan yapılırsa yapılsın vergilendirme referans fiyat üzerinden yapılıyor. Kaynak Dünya
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirket bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Barme Grup Proje arasında, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Depreme hazırlanacak olan; Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu / Esenler Merkezi Eğitim Merkezi / Esenler Türk-İsveç Kardeşlik Okulu / Bağcılar Fatih İlkokul binalarının; Yangın İhbar Sistemleri, Seslendirme ve Anons Sistemlerinin, Kapalı devre TV ve Kayıt Sistemlerinin, Data Dağıtım Sistemleri ile Telefon Sistemlerinin Yeniden Yapım işlerine dair ticari sözleşme; 2mn TL bedel üzerinden dün (20.01.2021) imzalanmıştır. Verilecek iş programına bağlı olarak okullar 1 (Bir) sene sonunda tamamlanacaktır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz ve Malzeme temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir.
Ziraat Yatırım