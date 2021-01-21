Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin çoğunluğu da politika faizinin sabit kalacağı yönünde görüş belirtmişti.

Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar kuru ne tepki verdi?

TCMB'nin arından Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.