Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/01/2021

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Yönetim Kurulunca, Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakin hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına karar verilmiştir. Şirketin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 TL nominal bedelli toplam 86,4mn TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulacaktır. Şirketin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirket aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

