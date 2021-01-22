Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/01/2021

22 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): 21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedarikinin Kongo'dan çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi planlanmaktadır.
Öte yandan, Şirket tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olduğu, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacağı belirtilmiştir.
DO-CO (DOCO, Nötr): DO & CO Aktiengesellschaft, 100mn EUR tutarında paya dönüştürülebilir tahvilleri tedavüle çıkartacağı açıkladı.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Yönetim Kurulunca, Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF Finans) unvanlı iştirakin hisselerinin, VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. (VDF Servis) bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına karar verilmiştir. Şirketin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 TL nominal bedelli toplam 86,4mn TL tutarındaki hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulacaktır. Şirketin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının Şirket aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda 6 milyar ABD Doları tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Banka tarafından, toplamda 750mn Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtdışında satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi konusunda tüm işlemlerin ikmali amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Pegasus (PGSUS, Nötr): Pegasus, Antalya'dan direkt uçuşlarının sayısını artırarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e direkt sefer başlatıyor. Pegasus Havayollarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'dan Kişinev'e düzenlenecek seferlerin ilki 23 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY'nin Sofya Müdürü, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, Şubat ayından itibaren haftada iki defa olmak üzere İstanbul-Varna seferlerinin başlayacağını ifade etti.
Türkiye Sigorta (TURSG, Sınırlı Pozitif): Şirket'in Aralık 2020 dönemindeki toplam brüt prim üretimi 1.322mn TL gerçekleşerek yıllık %28 oranında artış kaydetmiştir. Böylece, aralık ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in 2020 yılındaki toplam brüt prim üretimi geçen yıla göre %24 oranında artarak 8.887mn TL'ye yükselmiştir.
Bankacılık: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun temettü ödeme kısıtlamasını kaldırmayı değerlendirdiği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre bankaların Şubat'ta başlayacak genel kurulları öncesinde nihai kararın alınacağı ifade edildi.
Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer 2020'de 6 ana üründe beyaz eşya üretiminin %3 artışla 29,2 milyon adet olarak gerçekleştiğini bildirdi. Dinçer, 2020'de ihracatın hafif yükselişle 22 milyon adede çıktığı bilgisini verdi. 2020'de beyaz eşya iç satışı %16 arttı. Aralık ayında altı ana ürün grubunda beyaz eşya üretimi %43, iç satışı %30, ihracatı ise %37 artış kaydetti.
Adese Alışveriş Merkezleri (ADESE): Şirketin 21.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Konya "HERSEK "şubesinin demirbaşlarının Özçelikkayalar A.V.M. Pet.Tar.ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.'ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; ilgili devir işlemi bedelinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazalarının devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına, oybirliği ile karar verildiği açıklanmıştır.