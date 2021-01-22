Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Dolar kuru ne tepki verdi?

Son dakika... Merkez Bankası (TCMB) yılın faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistlerin çoğunluğu da politika faizinin sabit kalacağı yönünde görüş belirtmişti.
Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'de açıkladı. Karara kadar hafif düşüş eğilimi gösteren dolar kurunda faiz kararı sonrası düşüş hızlandı. Kur 7.35 seviyesinin altına sarkarak 7.3488 seviyesini gördü. Aynı saatte euro ise 8.9372 seviyesine kadar geriledi.
Dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarında da gevşemeye neden oldu. 446 liradan giriş yapan gram altın fiyatları, 442 lira seviyesine kadar çekildi.
"GEREKMESİ DURUMUNDA İLAVE PARASAL SIKILAŞMA YAPILACAKTIR" AÇIKLAMASI DOLARI BASKILIYOR
Merkez Bankası karar metninde, "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır. Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
"Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" açıklaması doları baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti.
Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum ilerleyen zamanda muhtemel ters dolarizasyon eğiliminin başlayacağı beklentisini kuvvetlendiriyor.
YABANCI BANKALAR DOLAR KURU İÇİN 2021 TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.
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