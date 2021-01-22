Son dakika: VakıfBank'tan dev kredi paketi: Bir ilk oldu!

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara "işletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin" anlayışıyla bir yenisini daha ekledi.

Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan VakıfBank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturdu.