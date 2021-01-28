Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika haberi…Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılının ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. 2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Ağbal, "Son dönemde gelişmekte olan ülkelere portföy girişlerinin hızlandığını görmekteyiz" açıklamasını yaptı.

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Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon verileri, enerji ve kur maliyetinin etkisiyle ekonomistlerin beklentilerinin üzerindeki gelirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 yılının ilk enflasyon raporu sunumuna döndü.

Merkez Bankası Naci Ağbal, enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda parasal sıkılaşma yönünde adımlar atarken bu konuda son derece güçlü mesajlar da verdi. Son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi sabit tutulurken, sıkı duruşun uzun müddet devam edeceği ve gerekirse ek sıkılaştırmaya gidilebileceği yönünde sinyaller verildi.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir"

"Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır"

"2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hala enflasyonist seviyelerde seyrettiği anlaşılmaktadır"

"Talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyrederken, çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişti"

"Enflasyonun 2021 yıl sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %9,4)"

"Enflasyonun 2022 yıl sonunda %7,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

"Para politikası kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacaktır"

"Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla sürdürülecektir"

"Mevcut verilerin yanı sıra elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaştırma önden yapılacaktır"

"Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır"

"Faiz indiriminin konuşulması için çok erken olduğunu değerlendiriyoruz"

"Para politikasında duruşun sıkılığı yüzde 5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek"

"Enflasyon hedefi yüzde 5, dolayısıyla ppk olarak bu hedef doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz"

"Gıda enflasyonu 2021 yılı gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ediyor"

"Gıda enflasyonu uluslararası emtia fiyatları yanında yapısal etkiler altında da şekilleniyor, bu nedenle gıda komitesi kuruldu"

"Önümüzdeki ppk kararlarında da kurduğumuz güçlü iletişimi devam ettireceğiz"

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