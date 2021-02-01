Dolar kurunda zayıf seyir sürüyor

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 enflasyon tahminini duyurdu

Dolar/TL, düşüşünü yeni haftaya taşıyarak 7,2578'e kadar geriledi ve saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7,2740'tan işlem görüyor. Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,8270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,9990'dan satılıyor.

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Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,5, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2130 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşılama çalışmaları ile ilgili haberlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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