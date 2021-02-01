Pfizer CEO'sundan korkutan açıklama: Mutasyonlar Covid-19 aşılarını etkisiz hale getirebilir

Pfizer CEO'su Albert Bourla, hafta sonu yaptığı açıklamada, gelecek dönemde Covid-19 virüsünün mutasyonlar sonucu mevcut aşıları etkisiz hale getirmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Bourla, Covid-19 aşılarının etkinliğinin yükseltilmesi için çabaların sürdüğünü, üretilmiş aşıyı etkisiz hale getirecek bir varyantın görülmesi halinde 100 gün ya da daha az sürede yeni virüs için yeni aşı üretebilecek kapasite için çalıştıklarını belirtti.

"MUTASYONLAR COVİD-19 AŞILARINI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR"

Bourla, "Şu an için böyle bir durum yok ancak zamanla virüsün aşıları etkisiz hale getirecek varyantlarının görülmesi yüksek ihtimal" dedi. Yeni varyantlar için üretilecek aşının etkinliğinin de %95 civarında olmasını hedeflediklerini vurguladı.

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