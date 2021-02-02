Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: İhracat rekoru kırıldı!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocak ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen, %2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ocak ayı ihracat rekoru kırıldı!



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, düzenlenen toplantıda 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, bakanlık olarak geçtiğimiz yıl, mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini, bu yıl da ihracatçılara 4,1 milyar lira destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Dijital pazarlama faaliyetlerine yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de artarak sürdürüleceğini belirten Pekcan, e-ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaları da hızlandıracaklarını belirtti. Pekcan, şöyle konuştu:



"2019 yılında kamuoyuyla paylaştığımız İhracat Ana Planı'nda belirlenen; 17 hedef ülke ve 5 hedef sektöre yönelik odaklanma çalışmalarımız sürdürülecek olup, bu ülkelere yönelik ihracatçılarımıza ilave destekler sağlanacaktır. Ayrıca, ihracata yönelik devlet yardımları, sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetleri, ihracatın tabana yayılması çalışmalarımız, sanal ticaret akademisi eğitimlerimiz, KOBİ'lere yönelik Eximbank finansman imkanlarının artırılması, ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ve Bakanlığımızın diğer çalışmaları etkinlikle devam edecektir. Tüm bu gayret ve çalışmaların desteği ve ihracatçılarımızın her zamanki azmi ile pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak, 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı değerlendiriyoruz."





'TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI RAKAMI'



Bakan Pekcan, 2020 yılını önemli rekorlarla kapattıktan sonra, 2021 yılını da olumlu bir ihracat rakamı ile açıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre, 2 iş günü eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. 2021 yılını böylesine önemli bir başarıyla açan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutlarım. Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir" diye konuştu.



Ocak ayı ithalat rakamını da açıklayan Pekcan, "Ocak ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre; yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocak ayında geçen sene ocak ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87'dir" ifadesini kullandı.





'OCAK AYINDA İLK KEZ 1457 FİRMA İHRACATA KATILDI'



Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, ocak ayında bin 457 firmanın ilk kez ihracata katıldığını söyledi. Gülle, "Ocak ayında ilk kez ihracat yapan bin 457 firma, geçtiğimiz ay 75 milyon 447 bin dolarlık ürün sattı. Yine ocak ayında toplam 39 bin 184 firmanın ihracat gerçekleştirdi. Ocak'ta önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör ihracatını artırdı. Sektörel anlamda 2 milyar 267 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 648 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü üçüncü oldu. Ocak ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 13 artışla 331 milyon dolara ulaşan mücevher, yüzde 11 artışla 401 milyon dolara ulaşan iklimlendirme, yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze sektörleri oldu. Ocak ayında Türk ihracatçısı, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke; 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülkenin 6'sına ihracatımız arttı" dedi.