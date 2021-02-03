Son dakika: Dolarda düşüş hız kesmedi: Dolar kurunda düşüş sürecek mi? İşte yabancı kurumların tahminleri!

Son dakika haberler...Dolar kuru yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçen hafta çoğunlukla 7.40 bandında hareket eden dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gevşerken, yeni haftada düşüşünü hızlandırdı. Haftanın ikinci işlem gününe 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar, 7.09 seviyesine çekilerek zayıf seyrini sürdürdü. Peki düşüş sürecek mi? Yabancı kurumlar ne diyor? Haberin detayında...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 yılının ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve her fırsatta dile getirdiği "Enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar kuru cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.
Geçen hafta Ağbal'ın mesajlarıyla gerileyen dolar kuru, yeni haftaya da düşüşle başladı. Haftanın ikinci işlem gününe 7.18 lira seviyesinden giriş yapan dolar kuru, 7.09 seviyesini görerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 6 Ağustos 2020 tarihinde 7.02 lira seviyesini görmüştü.
MERKEZ BANKASI'NIN AÇIK MEKTUBU SONRASI DÜŞÜŞ HIZLANDI
Merkez Bankası (TCMB), Banka Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca hükümete açık mektup gönderdi. Buna göre TCMB'den yapılan açıklamada, "Orta vadeli yüzde 5 hedefine varmak amacıyla, enflasyon hedeflemesi rejimi tüm unsurlarıyla uygulanacaktır" denildi.
Mektup'ta, "Fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda merkez bankası elindeki tüm araçları tam, zamanlı, etkili, güçlü ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmesi para politikasında sıkı duruşun süreceği vurgusunu ortaya koydu.Son dakika: Merkez Bankası'ndan açık mektup!
SIKI DURUŞ SÜRECEK MESAJI DOLAR KURUNU BASKILIYOR
Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.
ENFLASYON TAHMİNİNİN DEĞİŞMEMESİ ÖNGÖRÜLEBİRLİĞİ ARTIRDI
2021 yıl sonu enflasyon tahminin aynı seviyede tutulması, Merkez Bankası'nın tahminleri konusunda öngörülebirliğini artırırken, sıkı para politikasının devam edeceği durumu, TL'in diğer gelişen ülke paralarına göre daha güçlü duruş sergilemesine neden oluyor.
BU HAFTA YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK
Yeni haftada yurt içinde piyasaların gözü enflasyon verisinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
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(2 Şubat 2021) Dolar/TL saat 11:20 itibariyle, 7.0936 lira seviyesinden işlem görürken, gün içi en yüksek 7.1987 seviyesini, en düşük ise 7.0912 seviyesini gördü. Aynı saatte euro 8.5725 lira seviyesinden alıcı bulurken, en yüksek 8.7084 seviyesini, en düşük ise 8.5692 seviyesini gördü.
Dolar kurundaki zayıf seyir gram altın fiyatlarını baskıladı. Gram altın 421 liradan alıcı buluyor.
YABANCI KURUMLAR BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI: DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. Citigroup Euro/TL'de kısa pozisyon aldıklarını ve Dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini belirtti. Societe General Stratejistleri, Dolar/TL ve Euro/TL'de kısa pozisyon tavsiye ederken, Dolar/TL'de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7,75'i belirlemişti.
Raporda, "TL'nin mevcut seviyesi TL'de yeniden uzun pozisyon almak için cazip" olduğunu stratejistler, "ABD ve Avrupa'dan yakın vadede Türkiye ekonomisine zarar verecek bir yaptırım beklemiyoruz" demişti.
Son dakika: Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? | Video