Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 04/02/2021

4 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 dördüncü çeyrek net dönem karı 639,2mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 768mn TL'nin hem de 693mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Şirketin 4Ç2019'daki net dönem karı ise 450,5mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen satış gelirlerine karşın net finansman giderlerinin beklentimizi aşması etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,2 oranında artmış ve 9.198mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti %66,8 oranında artmış ve 7.997mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 35,7mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 13,8mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %78,1 oranında artarak 1.237mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,7 puan azalışla %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %47,6 oranında artmış ve 341,4mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2020'de 30,1mn TL gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 4. çeyrekte 925,2mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2019'da 425,5mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 2,3 puan iyileşmeyle %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4Ç2020 FAVÖK'ü ise %79,2 artışla 1.191mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı da 0,1 puan düşüşle %12,1 seviyesine gerilemiştir. Net finansman giderleri 4Ç2020'de 285,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2019'da net finansman gelirleri 16mn TL idi. 4,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında 4Ç2020 net dönem karı da 639,2mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 1,3 puan düşüşle %6,9 seviyesine gerilemiştir.
4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019 yılına göre %20,4 artışla 1.784mn TL seviyesine yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom'un 4. çeyrek net dönem karı 1.104mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 995mn TL, bizim beklentimiz ise 940mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen satış gelirleri etkili olmuştur. Şirket 4Ç2019'da 544,6mn TL net dönem karı kaydetmişti. Türk Telekom'un 4Ç2020 satış gelirleri %21,7 artışla 7.650mn TL'ye yükselirken, brüt kar %16,8 artarak 3.511mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,9 puan azalışla %45,9'u göstermiştir. Operasyonel giderler %14,1 artmış ve 1.579mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 4. çeyrekte 236,6mn TL gelir yazılmıştır. 4Ç2019'da diğer faaliyetlerden 120,9mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %44,6 artarak 2.169mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 4,5 puan artışla %28,4'e yükselmiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 4Ç2019'daki 2.828mn TL'den 4Ç2020'de 3.546mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,3 puan artışla %46,3'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 129,4mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 88mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 2.210mn TL ile 4Ç2019'un %44 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 1.028mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2019'da 873,5mn TL'lik net finansman gideri kaydetmişti. 3Ç2020 itibarıyla 211mn USD olan net açık yabancı para pozisyonu, 4Ç2020 itibarıyla 46mn USD uzun pozisyon ile pozitife dönmüştür. Şirketin vergi öncesi karı 1.182mn TL olurken, 78mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 1.104mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 661,3mn TL, net dönem karı ise 544,6mn TL idi.
4.çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı net dönem karı 3.178mn TL'yi göstermiştir. 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL idi.
Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç2020'de 50,4mn'a ulaşmıştır. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6mn olmuştur.
Şirket 2021 yılı öngörülerini de açıklamıştır. Şirketin gelir artışı öngörüsü yaklaşık %14 (2020 %19,6) olup FAVÖK beklentisi yaklaşık 15 milyar TL'dir (2020 13,2 milyar TL). Yatırım harcamaları beklentisi ise 7,7 milyar TL (2020 6,7 milyar TL) seviyesindedir.
Ziraat Yatırım
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi Bankası'nın 2020 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %58,7 oranında azalarak 765mn TL'ye gerilemiş ve hem bizim beklentimiz olan 768mn TL hem de piyasa beklentisi olan 778mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından KAP'a yapılan 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşeceği duyurulmuştu.
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden payların devri; 340mn ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 297 ABD Doları hisse bedeli üzerinden 03.02.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Nötr): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu'nun 03.02.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararları uyarınca mevcut sokağa çıkma yasağı tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan Şirkete ait tüm otel ve casinolar söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın sermayesi 15mn EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, Katar Şubesi için bankacılık lisansı alındığını daha önce duyurmuştu. Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine 2 Şubat 2021 tarihi itibarıyla izin verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul'da hisse senedi yatırımcılarının sayısı 31 Ocak itibarıyla 2 milyon 179 bini aştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ocak sonu itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 179 bin 527 artışla toplam 2 milyon 179 bin 523 kişiye ulaştı. Halka arzların etkisiyle Ocak ayında da devam eden yatırımcı sayısındaki artışın 141 bin 876'sı tek günde, 26 Ocak'ta gerçekleşti. Böylece, Kasım 2005'den bu yana en yüksek günlük oransal ve sayısal artış kaydedilirken, aylık bazda ise yatırımcı sayısı yüzde 9 yükseldi. 26 Ocak'ta Borsa İstanbul'da Işık Plastik'in halka arzı gerçekleştirilmiş ve şirketten yapılan açıklamaya göre toplam 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişi talepte bulunmuştu. Kaynak: Dünya
ARD Grup (ARDYZ): Şirketin 4Ç2020'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %141,2 oranında artarak 36,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in dördüncü çeyrekteki satış gelirleri 63,9mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %68,7 oranında artarken, brüt kar %174,2 oranında yükselmiş ve 4Ç2020'de 53mn TL'ye çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri arge kaynaklı olarak bir önceki yılın aynı dönemindeki 773bin TL'den 14,2mn TL'ye çıkmıştır. Faaliyet karı ise aynı dönemde %121,6 oranında artarak 36,2mn TL'ye ulaşmıştır. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı ana ortaklık net dönem karı yıllık %148,7 oranında artarak 65,7mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Kural Enerji A.Ş., Maral Enerji A.Ş., Soral Enerji A.Ş., Güneş 5 Enerji A.Ş. ve Hanel Global Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.'nin Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır. Yine %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş., Energes 9 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Berrak Ges 1 Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin Anatolia Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 03.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır. Margün Enerji Üretim A.Ş.'nin diğer bağlı ortaklıkları için de birleşme çalışmaları devam etmektedir. Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.
Ziraat Yatırım