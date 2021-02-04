Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 04/02/2021

TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 dördüncü çeyrek net dönem karı 639,2mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 768mn TL'nin hem de 693mn TL olan piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Şirketin 4Ç2019'daki net dönem karı ise 450,5mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen satış gelirlerine karşın net finansman giderlerinin beklentimizi aşması etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,2 oranında artmış ve 9.198mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti %66,8 oranında artmış ve 7.997mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 35,7mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 13,8mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %78,1 oranında artarak 1.237mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,7 puan azalışla %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %47,6 oranında artmış ve 341,4mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2020'de 30,1mn TL gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 4. çeyrekte 925,2mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2019'da 425,5mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 2,3 puan iyileşmeyle %10,1 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4Ç2020 FAVÖK'ü ise %79,2 artışla 1.191mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı da 0,1 puan düşüşle %12,1 seviyesine gerilemiştir. Net finansman giderleri 4Ç2020'de 285,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2019'da net finansman gelirleri 16mn TL idi. 4,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında 4Ç2020 net dönem karı da 639,2mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 1,3 puan düşüşle %6,9 seviyesine gerilemiştir.



4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019 yılına göre %20,4 artışla 1.784mn TL seviyesine yükselmiştir.

Ziraat Yatırım