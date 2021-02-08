Son dakika haber: Faizsiz ev sistemi yasalaşıyor!

Son dakika haberi...Faizsiz ev sistemi yasalaşıyor. Düzenleme ile şirketlere en az 100 milyon TL sermaye şartı gelecek. Şirketler Finansal Kurumlar Birliği'ne katılacak. Toplanan paralar amacı dışında kullanılmayacak. Bu kurumlar "Tasarruf Finansman Şirketleri" olarak adlandırılacak...

FAİZSİZ EV SİSTEMİ NEDİR?

Ev alma ve ev satma işlemlerinin yükselen trendi "faizsiz katılım" sistemine devlet güvencesi geliyor. Faizsiz ev alım sistemi katılım yöntemi ile yaklaşık 250 bin vatandaşın tercih ettiği ve bankalara ya da faize parasını kaptırmadan bir evi kendi değerinde ve ayırdığı bütçenin tamamı eve gidecek şekilde işleyen bir sistem.