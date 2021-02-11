Bitcoin için harcanan enerjiyi duyunca çok şaşıracaksınız!

'KARBON VERGİSİ ALINMALI'

50 Fitlik Blockchain'in Saldırısı adlı kitabın yazarı David Gerard, sanal bir para birimi için bu kadar elektrik tüketilmesinin karbon salınımında azımsanmayacak bir artışa yol açtığını söylüyor ve ekliyor:

"Elon Musk, şirketin Bitcoin'e yatırım yapmasını sağlayarak Tesla'nın enerjide dönüşüm için attığı birçok adımı çöpe attı. Buradan geri adım atabilir mi emin değilim.

"Tesla 2020'de, vergi mükelleflerinin parasıyla 1,5 milyar dolarlık çevre sübvansiyonu almıştı. Buna karşılık büyük bir kısmı kömür santrallerinden alınan elektrikle üretilen Bitcoin'e aynı miktarda para yatırmaya karar verdi. Bu sübvansiyonun incelemeye alınması lazım."