Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/02/2021

12 Şubat 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): Aygaz'ın 2020 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 78,2mn TL ile bizim beklentimiz olan 78mn TL'ye paralel, piyasa beklentisi olan 105mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 74,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirketin son çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %16'lık artışın katkısıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında artarak 2.949,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise otogaz satışlarındaki gerilemenin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında azalarak 258,6mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 4Ç2019'daki %10,9'dan %8,8 seviyesine gerilemiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %22 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 20,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı %21,9 oranında azalarak 89,4mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de aynı dönemde %29,7 oranında azalarak 110,6mn TL'ye gerilemiştir. İştiraklerden gelirler 4Ç2019'daki 22,4mn TL'den 4Ç2020'de 11,7mn TL'ye gerilemiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarda son çeyrekte Tüpraş'ın 18mn TL negatif etkisi olurken, Entek ise 29mn TL ek katkı sağlamıştır. Finansman giderleri ise 48,9mn TL'den 12,6mn TL'ye gerilerken, 17,1mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artarak 78,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Son çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki yüksek zarar rakamının etkisiyle Şirket 2020 yılını 24,9mn TL net dönem zararı ile kapamıştır. 2019 yılında 273,5mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
Aygaz 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Aygaz 2021 yılı otogaz satış miktarını 700-730bin ton, tüplügaz satış miktarını 285-295 bin ton öngörürken, %41,0-43,0 tüplügaz pazar payı ve %21,5-%22,5 aralığında otogaz pazar payı beklemektedir.
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Tüpraş'ın 4Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 376,5mn TL ile hem piyasa beklentisi olan ortalama 280mn TL ana ortaklık net dönem karının hem de bizim beklentimiz olan 318mn TL ana ortaklık net dönem karının biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, vergi gelirlerinin tahminimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan satış gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.
Tüpraş'ın satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %9,7 oranında gerilemenin etkisiyle, %7,6 oranında azalarak 20 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve salgın nedeniyle azalan talebe bağlı oluşan düşük marjların etkisiyle, 127mn TL'lik stok gelirine karşın (4Ç2019'da 89mn TL stok zararı) brüt kar ise %44,3 oranında azalarak 593,5mn TL'ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı da 4Ç2019'daki %4,9'dan %3'e gerilemiştir. Akdeniz rafineri marjında son çeyrekte sınırlı da olsa toparlanma kaydedilmiş ancak yine de son çeyrekte negatif -0,10$/varil olarak (3Ç2020 -1,95$/varil, 4Ç2019'da -1,87$/varil) gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın net rafineri marjı da 4Ç2019'daki 3,62$/varilden, dizel ve jet yakıtı marjlarındaki düşüşlerin etkisiyle 4Ç2020'de 0,67$/varile (3Ç2020'de 2,13$/varil) gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde yaklaşık aynı seviyede kalırken, diğer faaliyetlerden 4Ç2020'de kurlardaki gerileme kaynaklı 561,7mn TL gelir (4Ç2019'da 463,7mn TL gider) kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 619,8mn TL faaliyet karı elde edilmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,1 oranında azalarak 351,1mn TL'ye gerilemiştir. (3Ç2020'de 960,9mn TL FAVÖK kaydedilmişti). Son çeyrekte iştiraklerden 118,4mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 4Ç2019'daki 524,6mn TL'den 4Ç2020'de 852mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle son çeyrekte 113mn TL vergi öncesi net dönem zararı oluşmuştur. 495,9mn TL'lik vergi gelirinin katkısıyla Şirket 376,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket 4Ç2019'da 186,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Son çeyrek kar rakamına karşın, şirket 2020 yılını 2.493,5mn TL ana ortaklık net dönem zararıyla kapamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 525,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.
Tüpraş 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Tüpraş 2021 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 0,0-0,5$/varil beklerken, kendi net rafineri marjını da 2,5-3,0$/varil (2020 gerçekleşen 1,3$/varil) olarak öngörmektedir. Şirket'in 2021 yılı yatırım harcaması beklentisini de yaklaşık 200mn dolar seviyesindedir. Tüpraş 2021 yılında yaklaşık 26-27mn ton üretim (2020 yılı 23,4mn ton gerçekleşen), %90-95 bandında (2020 %82) kapasite kullanımı ve yaklaşık 26-27mn ton (2020 yılı 24,5mn ton gerçekleşen) satış hedeflemektedir. Tüpraş 2020 yılındaki Kovid-19'un şiddetli negatif etkisi ardından 2021 yılında, henüz salgının etkisinin de devam etmesi nedeniyle, sınırlı bir iyileşme öngörmüştür. Şirket planlı bakım ve yenileme çalışmalarını düşük sezon olan ilk çeyrekte tamamlamayı planlamaktadır.
Ereğli Demir Çelik (EREGL, Pozitif): Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.533mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.592mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha düşük gerçekleşen satış maliyetleri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019'deki net dönem karı 228mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,7 oranında artmış ve 10.112mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %30,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 2.433mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 587mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %19,9 artmış ve 224mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 52mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 69,7mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 2.158mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14,1 puan artışla %21,3 olmuştur. Yatırımlardan 49,6mn TL gider ve finansman tarafında net 40,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2020'de çeyrekte 192,3mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. Böylece 101,1mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 1.859mn TL olarak gerçekleşmiştir.
4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %0,2 azalışla 3.309mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirket ayrıca hisse başına 1,85TL brüt kar payı dağıtımını genel kurula teklif etme kararı almıştır. Dünkü hisse kapanışına göre kar payı verimi %12,1 olarak hesaplanmıştır.
İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Pozitif): Şirketin 2020 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.354mn TL ile bizim beklentimiz olan 944mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha düşük gerçekleşen satış maliyetleri etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2019'deki net dönem karı 260mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 oranında artmış ve 5.372mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %16,3 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar 1.321mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar 378mn TL idi. Brüt kar marjı ise 15 puan artışla %24,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen senenin aynı dönemine göre %12,9 artmış ve 85mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net 23mn TL gider kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 24mn TL gelir kaydedilmişti. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı 1.212mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 14 puan artışla %23 olmuştur. Finansman tarafında kur kaynaklı net 321mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2020'de çeyrekte 184,6mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. Böylece şirketin net dönem karı 1.354mn TL olarak gerçekleşmiştir.
4. çeyrek karıyla birlikte şirketin 2020 yılı net dönem karı 2019'a göre %12,4 artışla 2.423mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirket ayrıca hisse başına 1,28 TL brüt kar payı dağıtımını genel kurula teklif etme kararı almıştır. Dünkü hisse kapanışına göre kar payı verimi %10,8 olarak hesaplanmıştır.
Doğuş Otomotiv (DOAŞ, Sınırlı Pozitif): n11.com ve Doğuş Otomotiv 2. el otomotiv pazarındaki stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar vermiştir. Çalışma grubunun, Doğuş Otomotiv'in sektördeki engin tecrübesi ve benzersiz ekosisteminin yanı sıra n11.com'un 23 milyonluk müşteri tabanı ve e-ticaret alanındaki güçlü deneyimini bir araya getirmek vizyonuyla Türkiye'nin ilk pazaryeri konseptli 2. el online otomobil platformu garaj11'deki olası iş birliği fırsatlarına yoğunlaşması beklenmektedir.
Net Holding (NTHOL, Nötr): K.K.T.C. Bakanlar Kurulu mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 15 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar uzatmıştır. Bu kararlar sonucunda Şirket'in K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinoları söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Sasa Polyester (SASA, Nötr): Yatırım bedeli yaklaşık 935mn USD olan ve 1,5mn ton/yıl üretim kapasitesine sahip, SASA Adana yerleşkesinde gerçekleştirilecek PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirket ile TECNICAS REUNIDAS arasında tesisimizin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan sözleşme dün taraflarca imzalanmıştır. Yatırımın 2023 yılının Şubat ayında devreye girmesi hedeflenmiştir.
Tat Gıda (TATGD, Nötr): Şirketi ile Tekgıda-İş Sendikası arasında yürütülen 01.01.2021 - 31.12.2022 dönemini kapsayan 26. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri dün itibariyle anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce BIST-30 Endeksi'nde kaldırılan açığa satış yasağının BIST-50 Endeksi'nde de 12 Şubat'tan itibaren kaldırıldığını duyurdu.
Vakıf GYO (VKGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan Kütahya İş Merkezi, aylık 67,3bin TL+KDV bedel ile 10 yıllık süreyle, Fatih İş Merkezi, aylık 43,5bin TL+KDV bedel ile 10 yıllık süreyle Vakıfbank'a kiralanmıştır.