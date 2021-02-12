Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/02/2021

Tüpraş (TUPRS, Nötr): Tüpraş'ın 4Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 376,5mn TL ile hem piyasa beklentisi olan ortalama 280mn TL ana ortaklık net dönem karının hem de bizim beklentimiz olan 318mn TL ana ortaklık net dönem karının biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, vergi gelirlerinin tahminimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan satış gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.



Tüpraş'ın satış gelirleri 4Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %9,7 oranında gerilemenin etkisiyle, %7,6 oranında azalarak 20 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve salgın nedeniyle azalan talebe bağlı oluşan düşük marjların etkisiyle, 127mn TL'lik stok gelirine karşın (4Ç2019'da 89mn TL stok zararı) brüt kar ise %44,3 oranında azalarak 593,5mn TL'ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı da 4Ç2019'daki %4,9'dan %3'e gerilemiştir. Akdeniz rafineri marjında son çeyrekte sınırlı da olsa toparlanma kaydedilmiş ancak yine de son çeyrekte negatif -0,10$/varil olarak (3Ç2020 -1,95$/varil, 4Ç2019'da -1,87$/varil) gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın net rafineri marjı da 4Ç2019'daki 3,62$/varilden, dizel ve jet yakıtı marjlarındaki düşüşlerin etkisiyle 4Ç2020'de 0,67$/varile (3Ç2020'de 2,13$/varil) gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde yaklaşık aynı seviyede kalırken, diğer faaliyetlerden 4Ç2020'de kurlardaki gerileme kaynaklı 561,7mn TL gelir (4Ç2019'da 463,7mn TL gider) kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 619,8mn TL faaliyet karı elde edilmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,1 oranında azalarak 351,1mn TL'ye gerilemiştir. (3Ç2020'de 960,9mn TL FAVÖK kaydedilmişti). Son çeyrekte iştiraklerden 118,4mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 4Ç2019'daki 524,6mn TL'den 4Ç2020'de 852mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle son çeyrekte 113mn TL vergi öncesi net dönem zararı oluşmuştur. 495,9mn TL'lik vergi gelirinin katkısıyla Şirket 376,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket 4Ç2019'da 186,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.



Son çeyrek kar rakamına karşın, şirket 2020 yılını 2.493,5mn TL ana ortaklık net dönem zararıyla kapamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 525,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.



Tüpraş 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Tüpraş 2021 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 0,0-0,5$/varil beklerken, kendi net rafineri marjını da 2,5-3,0$/varil (2020 gerçekleşen 1,3$/varil) olarak öngörmektedir. Şirket'in 2021 yılı yatırım harcaması beklentisini de yaklaşık 200mn dolar seviyesindedir. Tüpraş 2021 yılında yaklaşık 26-27mn ton üretim (2020 yılı 23,4mn ton gerçekleşen), %90-95 bandında (2020 %82) kapasite kullanımı ve yaklaşık 26-27mn ton (2020 yılı 24,5mn ton gerçekleşen) satış hedeflemektedir. Tüpraş 2020 yılındaki Kovid-19'un şiddetli negatif etkisi ardından 2021 yılında, henüz salgının etkisinin de devam etmesi nedeniyle, sınırlı bir iyileşme öngörmüştür. Şirket planlı bakım ve yenileme çalışmalarını düşük sezon olan ilk çeyrekte tamamlamayı planlamaktadır.