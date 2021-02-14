Son dakika: Kredi kartı kullananlar dikkat: O paralar geri alınabilir! İşte izlenecek yol...





'1' LİRA OLSA DAHİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULMALIDIR



Altay, bu uyarının sadece araç muayene ücretleri için geçerli olmadığını belirterek, "Bazı market veya iş yerlerinde kredi kartı ile sigara satışlarında ve elektrik, telefon, doğalgaz faturalarını yatırırken 1 lira komisyon alındığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kapsamda haklarımızı bilmek ve fırsatçılara prim vermemek büyük önem taşıyor. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar 1 lira için uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce belki milyonlarca kişiden 1 lira alınmasından dolayı o işletmenin kasasına haksız bir şekilde milyon liraların gireceği unutulmamalıdır. Bu nedenle duyarlı olarak fırsatçıların önüne geçmeli ve üşenmeden hem şikayet etmeli, hem de 1 lira olsa dahi Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek hakkımızı aramalıyız. Tüketiciler komisyon ücretlerini hakem heyeti aracılığı ile geri almaya başladı mı, işletmeler komisyon almayı sürdüremeyecektir." açıklamasını yaptı.