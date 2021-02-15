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kuru kritik psikolojik sınırın altına geriledi!

Son dakika haberi... kuru, 'nın faiz kararının beklendiği yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL'de 6 ayın ardından ilk kez kritik psikolojik sınır olarak ifade edilen 7 liranın altı görüldü.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 10:17 Son Güncelleme: 15.2.2021 11:01 ABONE OL
Dolar kuru kritik psikolojik sınırın altına geriledi!

Son dakika haberi...Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiği yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL'de 6 ayın ardından ilk kez kritik psikolojik sınır olarak ifade edilen 7 liranın altı görüldü.

Haftaya 7,02 liradan başlayan Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ve Fitch'in değerlendirmesine odaklandı. Parite yeni haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 6,99 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

Piyasalarda haftanın gündemi Merkez Bankası olacak: Faiz kararı bekleniyor

SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek

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Dolar kuru kritik psikolojik sınırın altına geriledi!
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