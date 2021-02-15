Dolar kuru kritik psikolojik sınırın altına geriledi!

Son dakika haberi...Dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiği yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar/TL'de 6 ayın ardından ilk kez kritik psikolojik sınır olarak ifade edilen 7 liranın altı görüldü.

Haftaya 7,02 liradan başlayan Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına ve Fitch'in değerlendirmesine odaklandı. Parite yeni haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü başladı ve 6,99 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi. TCMB faiz kararını 18 Şubat Perşembe günü açıklayacak.

Piyasalarda haftanın gündemi Merkez Bankası olacak: Faiz kararı bekleniyor